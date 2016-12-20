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عبر مقطع فيديو  .. "ابن حثلين" يوثق أكبر صفقة فى عالم الأبل ب (20) مليون ريال

قال عبر تويتر: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة"

‬قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر أن: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".

ونشر "ابن حثلين" مقطع فيديو يوثق إتمام الصفقة المليونية بين عبدالله بن عوده، وعبدالله الدبوس، واستلام بن عوده الشيك.

وأضاف: "‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبدالله بن عوده".

‏ وكان عبدالله بن عوده أعلن عن تأجير جميع فرديات الدق والجل لدبوس الدبوس بمبلغ (20) مليون ريال.

يُشار إلى أن "ابن حثلين" كشف في مداخلة في برنامج "مجلس الصياهد"، أن مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك "كلٍ يحافظ على حلاله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر مقطع فيديو  .. "ابن حثلين" يوثق أكبر صفقة فى عالم الأبل ب (20) مليون ريال
سبق

‬قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر أن: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".

ونشر "ابن حثلين" مقطع فيديو يوثق إتمام الصفقة المليونية بين عبدالله بن عوده، وعبدالله الدبوس، واستلام بن عوده الشيك.

وأضاف: "‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبدالله بن عوده".

‏ وكان عبدالله بن عوده أعلن عن تأجير جميع فرديات الدق والجل لدبوس الدبوس بمبلغ (20) مليون ريال.

يُشار إلى أن "ابن حثلين" كشف في مداخلة في برنامج "مجلس الصياهد"، أن مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك "كلٍ يحافظ على حلاله".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:45 AM

عبر مقطع فيديو  .. "ابن حثلين" يوثق أكبر صفقة فى عالم الأبل ب (20) مليون ريال

قال عبر تويتر: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة"

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منصور الشلاقي - الرياض
7
3,127

‬قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر أن: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس".

ونشر "ابن حثلين" مقطع فيديو يوثق إتمام الصفقة المليونية بين عبدالله بن عوده، وعبدالله الدبوس، واستلام بن عوده الشيك.

وأضاف: "‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبدالله بن عوده".

‏ وكان عبدالله بن عوده أعلن عن تأجير جميع فرديات الدق والجل لدبوس الدبوس بمبلغ (20) مليون ريال.

يُشار إلى أن "ابن حثلين" كشف في مداخلة في برنامج "مجلس الصياهد"، أن مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك "كلٍ يحافظ على حلاله".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,680
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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