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القوات العراقية تفرق المتظاهرين بالرصاص الحي.. وواشنطن تندد بالعنف ضدهم

غداة مقتل 13 على الأقل بأعيرة نارية

نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء اليوم الأربعاء؛ لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، ولم تحدث إصابات على ما يبدو.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على التفاعل عاجلاً وبجدية مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم: "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، ويجب أن يكون العراقيون أحراراً؛ لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء أمس، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

القوات العراقية احتجاجات العراق العراق

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القوات العراقية تفرق المتظاهرين بالرصاص الحي.. وواشنطن تندد بالعنف ضدهم
سبق

نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء اليوم الأربعاء؛ لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، ولم تحدث إصابات على ما يبدو.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على التفاعل عاجلاً وبجدية مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم: "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، ويجب أن يكون العراقيون أحراراً؛ لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء أمس، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
03:25 PM

القوات العراقية تفرق المتظاهرين بالرصاص الحي.. وواشنطن تندد بالعنف ضدهم

غداة مقتل 13 على الأقل بأعيرة نارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء اليوم الأربعاء؛ لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، ولم تحدث إصابات على ما يبدو.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على التفاعل عاجلاً وبجدية مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم: "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، ويجب أن يكون العراقيون أحراراً؛ لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء أمس، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

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