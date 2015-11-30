بعد توقف 10 أشهر.. سريلانكا تستأنف إرسال عمالتها إلى السعودية

قال مكتب سريلانكا للتوظيف بالخارج (SLBFE) إنه استأنف إرسال العمالة السريلانكية إلى المملكة العربية السعودية، للعمل، بعد توقف دام قرابة 10 أشهر بسبب جائحة كورونا " كوفيد-19".

وصرّح مصدر مسؤول في مكتب التوظيف الأجنبي السريلانكي، أنه برغم بدء استقبال المملكة العمالة المقيمة لديها منذ فترة؛ لم تتمكن العمالة السريلانكية من المغادرة بسبب المشاكل مع وكالات التوظيف والعمالة.

ووفقًا لتقارير سريلانكية، فإن وكالات التوظيف اتخذت مؤخرًا خطوات عاجلة لإعادة إرسال العمالة إلى السعودية، بعد تدخل وزير الدولة للعمالة الخارجية في حل الخلافات بين العمالة وشركات التوظيف.

وأشارت التقارير إلى أن 60 عاملًا سريلانكيًّا غادروا إلى السعودية أمس الأحد، في حين ستغادر مجموعة أخرى مكونة من 180 عاملًا يعملون في قطاعات الفنادق والضيافة، خلال أيام.