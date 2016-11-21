النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة

"عزيز" طالب بدعم الحكومة الشرعية في حسم المعركة مع الحوثي

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم (الأحد): "إن إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".

ولفت "عزيز" في مداخلة له في حوار المنامة 2021م، إلى أن ميليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه الميليشيات الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب رئيس الأركان اليمني بدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة
سبق

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم (الأحد): "إن إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".

ولفت "عزيز" في مداخلة له في حوار المنامة 2021م، إلى أن ميليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه الميليشيات الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب رئيس الأركان اليمني بدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
09:00 PM

رئيس الأركان اليمني: إيران وأدواتها مصدر الإرهاب والفوضى بالمنطقة

"عزيز" طالب بدعم الحكومة الشرعية في حسم المعركة مع الحوثي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
443

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم (الأحد): "إن إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".

ولفت "عزيز" في مداخلة له في حوار المنامة 2021م، إلى أن ميليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه الميليشيات الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب رئيس الأركان اليمني بدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,717
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة