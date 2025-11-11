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الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة، الأربعاء، عبر تقنية فيديو الاتصال.
واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.
كما بينت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها
سبق

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة، الأربعاء، عبر تقنية فيديو الاتصال.
واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.
كما بينت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:13 PM

الاتحاد الآسيوي يعلن عن المواعيد الجديدة لمسابقاته.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة، الأربعاء، عبر تقنية فيديو الاتصال.
واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.
كما بينت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.

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