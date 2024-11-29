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الرئيس الصيني يتعهد بتقديم مليار جرعة لقاح إلى قارة أفريقيا

600 مليون منها تبرعات

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، بتقديم مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لقارة أفريقيا، على شكل تبرّعات أو دعم للإنتاج المحلي.

وقال "بينج" خلال مداخلة افتراضية في منتدى التعاون الصيني الإفريقي: "في إطار مكافحة كورونا، ستزوّد الصين أفريقيا بمليار جرعة من اللقاحات الإضافية، 600 مليون منها على شكل تبرعات و400 مليون جرعة أخرى بأشكال أخرى، عبر تأسيس وحدات إنتاج لقاحات، على سبيل المثال"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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الرئيس الصيني يتعهد بتقديم مليار جرعة لقاح إلى قارة أفريقيا
سبق

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، بتقديم مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لقارة أفريقيا، على شكل تبرّعات أو دعم للإنتاج المحلي.

وقال "بينج" خلال مداخلة افتراضية في منتدى التعاون الصيني الإفريقي: "في إطار مكافحة كورونا، ستزوّد الصين أفريقيا بمليار جرعة من اللقاحات الإضافية، 600 مليون منها على شكل تبرعات و400 مليون جرعة أخرى بأشكال أخرى، عبر تأسيس وحدات إنتاج لقاحات، على سبيل المثال"، وفقاً لـ"فرانس 24".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:58 PM

الرئيس الصيني يتعهد بتقديم مليار جرعة لقاح إلى قارة أفريقيا

600 مليون منها تبرعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، بتقديم مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لقارة أفريقيا، على شكل تبرّعات أو دعم للإنتاج المحلي.

وقال "بينج" خلال مداخلة افتراضية في منتدى التعاون الصيني الإفريقي: "في إطار مكافحة كورونا، ستزوّد الصين أفريقيا بمليار جرعة من اللقاحات الإضافية، 600 مليون منها على شكل تبرعات و400 مليون جرعة أخرى بأشكال أخرى، عبر تأسيس وحدات إنتاج لقاحات، على سبيل المثال"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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142 مليون ..

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