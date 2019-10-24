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"الشورى" يعيد تكوين لجانه وتسمية رئيس كل منها ونائبه

يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلساته الأسبوع القادم

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ63 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية 1439/ 1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 2/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الـ64 التي تعقد يوم الثلاثاء القادم؛ يعيد المجلس تكوين لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة السابعة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

ويصوّت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وخلال الجلسة العادية الـ65 التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

وسيطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح "مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية" المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يعيد تكوين لجانه وتسمية رئيس كل منها ونائبه
سبق

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ63 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية 1439/ 1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 2/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الـ64 التي تعقد يوم الثلاثاء القادم؛ يعيد المجلس تكوين لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة السابعة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

ويصوّت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وخلال الجلسة العادية الـ65 التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

وسيطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح "مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية" المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:46 PM

"الشورى" يعيد تكوين لجانه وتسمية رئيس كل منها ونائبه

يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلساته الأسبوع القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ63 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية 1439/ 1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 2/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الـ64 التي تعقد يوم الثلاثاء القادم؛ يعيد المجلس تكوين لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة السابعة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

ويصوّت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وخلال الجلسة العادية الـ65 التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

وسيطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح "مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية" المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

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