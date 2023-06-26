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سيؤول.. ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي

بحثا فرص الاستثمارات الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي" تشونغ كي سون، ورئيس شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

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سيؤول.. ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي" تشونغ كي سون، ورئيس شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
03:40 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
04:55 PM

سيؤول.. ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي

بحثا فرص الاستثمارات الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي" تشونغ كي سون، ورئيس شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

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