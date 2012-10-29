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"برنت" ينخفض بنسبة 3.27%

وصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بما يعادل 3.27%؛ ليصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا.

وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 3.37% ليثبت عند 36.13 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" ينخفض بنسبة 3.27%
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بما يعادل 3.27%؛ ليصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا.

وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 3.37% ليثبت عند 36.13 دولارًا أمريكيًّا.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
02:02 PM

"برنت" ينخفض بنسبة 3.27%

وصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بما يعادل 3.27%؛ ليصل إلى 37.84 دولارًا أمريكيًّا.

وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 3.37% ليثبت عند 36.13 دولارًا أمريكيًّا.

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