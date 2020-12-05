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وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

قال: الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون.. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف
سبق

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:13 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:26 PM

وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

قال: الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون.. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,534

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

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