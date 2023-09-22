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قصاصة تاريخية من الملك "فيصل" عمرها 56 عاماً عن اليوم الوطني

"دارة الملك عبدالعزيز" أعادت الذاكرة للوراء في ذكرى يوم الوطن الـ89

أعادت "دارة الملك عبدالعزيز" الذاكرة للوراء، ونشرت قصاصة يعود عمرها إلى 56 عاماً، إبان صدور مرسوم ملكي يحدّد موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان المرسوم الملكي، الذي صدر في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له، عام 1385هـ الموافق 1965م، ونشِر في صحيفة "أم القرى" يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

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قصاصة تاريخية من الملك "فيصل" عمرها 56 عاماً عن اليوم الوطني
سبق

أعادت "دارة الملك عبدالعزيز" الذاكرة للوراء، ونشرت قصاصة يعود عمرها إلى 56 عاماً، إبان صدور مرسوم ملكي يحدّد موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان المرسوم الملكي، الذي صدر في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له، عام 1385هـ الموافق 1965م، ونشِر في صحيفة "أم القرى" يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
06:49 PM

قصاصة تاريخية من الملك "فيصل" عمرها 56 عاماً عن اليوم الوطني

"دارة الملك عبدالعزيز" أعادت الذاكرة للوراء في ذكرى يوم الوطن الـ89

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عمر السبيعي - الرياض
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أعادت "دارة الملك عبدالعزيز" الذاكرة للوراء، ونشرت قصاصة يعود عمرها إلى 56 عاماً، إبان صدور مرسوم ملكي يحدّد موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان المرسوم الملكي، الذي صدر في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له، عام 1385هـ الموافق 1965م، ونشِر في صحيفة "أم القرى" يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

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