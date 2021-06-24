"مطار أبها": الحركة الجوية تسير بشكلها الطبيعي

هبوط رحلتين بعد هجوم إرهابي نتج عنه شهيد وإصابة 7 مدنيين

أعلنت إدارة مطار أبها الدولي أنه تم استئناف الحركة الجوية في المطار وهي الآن تسير بشكل طبيعي.

وعلمت سبق أنه تم هبوط رحلتين قادمتين للمطار بعد الاستهداف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية-رحمه الله-، وإصابة سبعة مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.