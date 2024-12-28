"البحراني": هذه الأسباب أدت إلى زيادة حالات كورونا خلال الأيام السابقة بالمملكة

كشف الاستشاري الدكتور باسم البحراني عن أنه في الشتاء تكثر الإصابات بالأمراض التنفسية وهو أحد أسباب الزيادة في حالات ⁧‫كورونا⁩ .

وقال "البحراني" خلال برنامج الخامسة على قناة الإخبارية: "التصاعد في حالات كورونا في الأيام الفائتة بعد أن كنا ننعم بسيطرة على المنحنى المناعي، وكانت الأعداد لا تتجاوز 20 إصابة بفيروس كورونا في اليوم، ولكن خلال الأيام السابقة بدأت في التصاعد، ويرجع ذلك لأسباب تفسر الزيادة هو قدوم فصل الشتاء الذي تكثر فيه الأمراض التنفسية، والأمر الآخر هو وجود متحور جديد أوميكون، والمعروف عنه أنه سريع الانتشار بتضاعف المصابين خلال يومين أو ثلاثة أيام".

وأشار "البحراني" إلى أن "التراخي في الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيقها بالشكل الصحيح، وكذلك نسبة المناعة المجتمعية، ونسبة التحصين في المجتمع لمنع انتشار الفيروسات؛ كل ذلك يفسر لنا تصاعد المنحنى الوباء بهذه السرعة".