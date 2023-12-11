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آليات جديدة لتحويل مباني المدارس الأهلية إلى "تعليمية" بعسير

​"آل كركمان" يفتتح الورشة التعليمية المتعلقة ببرنامج "تدرج"

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، صباح أمس، الورشة التعليمية المتعلقة ببرنامج "تدرج"، والذي تنظمه إدارة التعليم الأهلي بتعليم المنطقة بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، وبمشاركة مستثمرين ومكاتب هندسية, ومكاتب التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية.

وعبر "آل كركمان" في كلمته عن ابتهاجه بما شاهده من جهود، ومدى الجدية والتعاون الملموس في إحداث نقلة نوعية في كفاءة التعليم وجودته, مؤكداً على أن التعليم الأهلي يعتبر رافداً قويًا للتعليم العام, مشيدا بدوره الريادي الذي يمكن أن يحدثه في مستقبل التعليم في ذلك الوطن.

من جهته، بين مدير إدارة التعليم الأهلي بتعليم عسير عبدالله الأسمري، أن دور مكتب التعليم الأهلي هو وصل العلاقة ما بين شركة تطوير والمستثمرين، والحرص على دعوة وتأهيل المباني غير التعليمية، وتحويلها إلى مبان تدخل ضمن اشتراطات المباني التعليمية لتسهيل الدخول في برنامج "تدرج".

وأوضح مدير خدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بتعليم عسير الدكتور عبدالعزيز العولة، أن الورشة تختص بشركة تطوير، وتهتم بالمستثمرين والمستثمرات في القطاع الأهلي والمكاتب الهندسية، وذلك لشرح برنامج "تدرج" الذي يهدف لمساعدتهم في تحويل مدارسهم من مدارس غير تعليمية حسب اشتراطات الوزارة والأمانات إلى مبانٍ تعليمية، بحيث تقبل وتدرج قبل الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي لإغلاق المدارس غير المؤهلة.

وتخلل الورشة عرض مقدم من المهندسة سارة النمشان من شركة تطوير عن برامج عدة من ضمنها برنامج "تدرج" لتطوير مباني المدارس الأهلية, كما تم استعراض بعض إشكالات التسجيل في البرنامج، إضافة إلى مناقشة اشتراطات البرنامج على البوابة الإلكترونية والمشكلات والمعوقات التي قد يواجهها المستثمرون أثناء الدخول.

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آليات جديدة لتحويل مباني المدارس الأهلية إلى "تعليمية" بعسير
سبق

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، صباح أمس، الورشة التعليمية المتعلقة ببرنامج "تدرج"، والذي تنظمه إدارة التعليم الأهلي بتعليم المنطقة بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، وبمشاركة مستثمرين ومكاتب هندسية, ومكاتب التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية.

وعبر "آل كركمان" في كلمته عن ابتهاجه بما شاهده من جهود، ومدى الجدية والتعاون الملموس في إحداث نقلة نوعية في كفاءة التعليم وجودته, مؤكداً على أن التعليم الأهلي يعتبر رافداً قويًا للتعليم العام, مشيدا بدوره الريادي الذي يمكن أن يحدثه في مستقبل التعليم في ذلك الوطن.

من جهته، بين مدير إدارة التعليم الأهلي بتعليم عسير عبدالله الأسمري، أن دور مكتب التعليم الأهلي هو وصل العلاقة ما بين شركة تطوير والمستثمرين، والحرص على دعوة وتأهيل المباني غير التعليمية، وتحويلها إلى مبان تدخل ضمن اشتراطات المباني التعليمية لتسهيل الدخول في برنامج "تدرج".

وأوضح مدير خدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بتعليم عسير الدكتور عبدالعزيز العولة، أن الورشة تختص بشركة تطوير، وتهتم بالمستثمرين والمستثمرات في القطاع الأهلي والمكاتب الهندسية، وذلك لشرح برنامج "تدرج" الذي يهدف لمساعدتهم في تحويل مدارسهم من مدارس غير تعليمية حسب اشتراطات الوزارة والأمانات إلى مبانٍ تعليمية، بحيث تقبل وتدرج قبل الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي لإغلاق المدارس غير المؤهلة.

وتخلل الورشة عرض مقدم من المهندسة سارة النمشان من شركة تطوير عن برامج عدة من ضمنها برنامج "تدرج" لتطوير مباني المدارس الأهلية, كما تم استعراض بعض إشكالات التسجيل في البرنامج، إضافة إلى مناقشة اشتراطات البرنامج على البوابة الإلكترونية والمشكلات والمعوقات التي قد يواجهها المستثمرون أثناء الدخول.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
08:20 PM

آليات جديدة لتحويل مباني المدارس الأهلية إلى "تعليمية" بعسير

​"آل كركمان" يفتتح الورشة التعليمية المتعلقة ببرنامج "تدرج"

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بندر آل عوض - عسير
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افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، صباح أمس، الورشة التعليمية المتعلقة ببرنامج "تدرج"، والذي تنظمه إدارة التعليم الأهلي بتعليم المنطقة بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، وبمشاركة مستثمرين ومكاتب هندسية, ومكاتب التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية.

وعبر "آل كركمان" في كلمته عن ابتهاجه بما شاهده من جهود، ومدى الجدية والتعاون الملموس في إحداث نقلة نوعية في كفاءة التعليم وجودته, مؤكداً على أن التعليم الأهلي يعتبر رافداً قويًا للتعليم العام, مشيدا بدوره الريادي الذي يمكن أن يحدثه في مستقبل التعليم في ذلك الوطن.

من جهته، بين مدير إدارة التعليم الأهلي بتعليم عسير عبدالله الأسمري، أن دور مكتب التعليم الأهلي هو وصل العلاقة ما بين شركة تطوير والمستثمرين، والحرص على دعوة وتأهيل المباني غير التعليمية، وتحويلها إلى مبان تدخل ضمن اشتراطات المباني التعليمية لتسهيل الدخول في برنامج "تدرج".

وأوضح مدير خدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بتعليم عسير الدكتور عبدالعزيز العولة، أن الورشة تختص بشركة تطوير، وتهتم بالمستثمرين والمستثمرات في القطاع الأهلي والمكاتب الهندسية، وذلك لشرح برنامج "تدرج" الذي يهدف لمساعدتهم في تحويل مدارسهم من مدارس غير تعليمية حسب اشتراطات الوزارة والأمانات إلى مبانٍ تعليمية، بحيث تقبل وتدرج قبل الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي لإغلاق المدارس غير المؤهلة.

وتخلل الورشة عرض مقدم من المهندسة سارة النمشان من شركة تطوير عن برامج عدة من ضمنها برنامج "تدرج" لتطوير مباني المدارس الأهلية, كما تم استعراض بعض إشكالات التسجيل في البرنامج، إضافة إلى مناقشة اشتراطات البرنامج على البوابة الإلكترونية والمشكلات والمعوقات التي قد يواجهها المستثمرون أثناء الدخول.

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