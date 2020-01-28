استعداداً لاحتلاله.. "إسرائيل" تنشر تعزيزات عسكرية في غور الأردن

يمثل ثلث مساحة الضفة الغربية.. و"صفقة القرن" تمنحه لتل أبيب

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة من الأراضي الفلسطينية، قبل الإعلان الوشيك عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء.

ذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه "في أعقاب تقييمه المستمر للوضع، تقرر تعزيز منطقة غور الأردن بقوات سلاح المشاة".

من جهتها، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، قد تتضمن ضم هذه المنطقة من قبل "إسرائيل".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن في سبتمبر الماضي عزمه ضم غور الأردن الاستراتيجي، والذي يمثل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في حال أعيد انتخابه.