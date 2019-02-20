في دور ربع نهائي كأس الملك.. الإثارة في "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر.. والتحدي يجمع الشباب والأهلي

مواجهة صعبة للاتحاد أمام التعاون

تدشن غدًا الاثنين، 8 فرق مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، من خلال 4 مواجهات مثيرة ونارية، لا تقبل أنصاف الحلول.



الباطن - الفيحاء

تجمع أولى المواجهات فريقي الباطن والفيحاء على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، عند الساعة 3:55 عصرًا.



شعار المواجهة بلوغ نصف النهائي ومن ثم التأهل للحلم "النهائي"؛ لذا سيكون اللقاء قوياً حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.



التعاون - الاتحاد

فيما يستضيف التعاون نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في تمام الرابعة عصرًا.



النصر - الهلال

ويواجه النصر الهلال على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، عند الساعة 6:25 مساءً.

قمة منتظرة وإثارة مرتقبة تجمع الفريقين في "ديربي الرياض"؛ لذا من المتوقع أن يكون للحضور الجماهيري كلمته في هذه المواجهة.



ويسعى النصر لفرض هيمنته على الأزرق في ملعبه، فيما يأمل الضيوف تعويض الحضور الباهت في بطولة كأس العالم، ببلوغ نهائي أغلى البطولات ومن ثم العودة في المنافسة على لقب الدوري، وإن كان غريمهم التقليدي النصر الأقرب للصدارة مع الاتحاد.



الشباب - الأهلي

ويلتقي الشباب والأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة باتت تحظى بالقوة والندية والتحدي، كما أن الأهلي يسعى لإنفاذ موسمه بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري، حتى وإن كان ذلك عبر بوابة الشباب "الجريح" بعد خماسية الهلال في مرماه "دورياً، في جولة "يوم التأسيس" الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.