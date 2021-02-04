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شرطة الرياض: القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب

اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر.
وقال "الكريديس": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر.
وقال "الكريديس": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:43 PM

شرطة الرياض: القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب

اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر.
وقال "الكريديس": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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