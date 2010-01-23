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"التويجري": نرحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ

أعرب عن أمله بتفعيل بنودها

رحب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ اليوم، بعد أن وصلت الدول المُصادقة عليها 50 دولة.

وقال "التويجري" في بيانٍ تنشره "سبق": إن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لطالما انتظرها المجتمع الدولي منذ عام 2017، بغية وجود عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، معرباً عن تطلعه لتفعيل بنود الاتفاقية، والتخلص من الأسلحة النووية لما لها من آثار وخيمة على البشرية والبيئة.

ودعا "التويجري" بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة.

حظر الأسلحة النووي المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الأسلحة النووية معاهدة حظر الأسلحة النووية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التويجري": نرحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ
سبق

رحب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ اليوم، بعد أن وصلت الدول المُصادقة عليها 50 دولة.

وقال "التويجري" في بيانٍ تنشره "سبق": إن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لطالما انتظرها المجتمع الدولي منذ عام 2017، بغية وجود عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، معرباً عن تطلعه لتفعيل بنود الاتفاقية، والتخلص من الأسلحة النووية لما لها من آثار وخيمة على البشرية والبيئة.

ودعا "التويجري" بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
12:09 AM

"التويجري": نرحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ

أعرب عن أمله بتفعيل بنودها

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فهد العتيبي - الرياض
0
2,546

رحب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ اليوم، بعد أن وصلت الدول المُصادقة عليها 50 دولة.

وقال "التويجري" في بيانٍ تنشره "سبق": إن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لطالما انتظرها المجتمع الدولي منذ عام 2017، بغية وجود عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، معرباً عن تطلعه لتفعيل بنود الاتفاقية، والتخلص من الأسلحة النووية لما لها من آثار وخيمة على البشرية والبيئة.

ودعا "التويجري" بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة.

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