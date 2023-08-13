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"الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين

عبر ثلاثة اتصالات هاتفية

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عدة اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي، ووزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر، ووزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان.

وتناولت الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عدة اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي، ووزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر، ووزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان.

وتناولت الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
07:17 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات مع وزراء خارجية منغوليا وجزر سليمان وليخنشتاين

عبر ثلاثة اتصالات هاتفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عدة اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي، ووزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر، ووزير خارجية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان.

وتناولت الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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