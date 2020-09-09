وزارة الإسكان تستعرض برنامج "شراكات" للمطورين العقاريين في غرفة حائل

من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء لإيجاد حلول سكنية

استعرض مدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات ‏بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم، أمس، الفرص الاستثمارية بقطاع الإسكان للمطورين العقاريين والقطاع الخاص؛ وذلك خلال الورشة التي أقيمت أمس بعنوان "الشراكة مع القطاع الخاص" بالغرفة التجارية الصناعية بحائل.

وقدّم "المقحم" خلال الورشة التي حضرها رئيس لجنة المقاولات بغرفة حائل محمد اللحيدان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين وملاك الأراضي والمهتمين بالتطوير العقاري، تعريفًا ببرنامج "شراكات" الذي تم إطلاقه من قِبَل وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء؛ لإيجاد حلول سكنية، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

من جهته، أفاد رئيس لجنة المقاولات في غرفة حائل محمد صالح اللحيدان بأن هذه الورشة استعرضت جميع محتوى برنامج شراكات، والمحفزات المالية في البرنامج؛ الأمر الذي أثرى المستثمرين العقاريين بالمعلومات، وكذلك شجّع كثيرًا من الحضور للانطلاق نحو الاستثمار العقاري وبحث الشراكات سواء مع الوزارة أو القطاع الخاص.