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مستغلاً خسارة النصر .. الأهلي بطلًا للدوري الممتاز الناشئين

حقق فريق الأهلي للناشئين تحت 17 عامًا بطولة الدوري الممتاز للناشئين بعد الفوز على التسامح بأربعة أهداف دون رد، مستغلا خسارة النصر على يد الاتحاد بالجولة 25 من عمر البطولة.

واختتمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 25 التي شهدت 7 مباريات جمعت القادسية والاتفاق، الفتح والجيل، هجر والشباب، الهلال والباطن، الأهلي والتسامح، الاتحاد والنصر، الوحدة والخليج.

وحسم التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مباراة القادسية والاتفاق، ليرفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 47 في المركز الرابع.

وفاز الجيل على الفتح بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد الفتح عند 27 نقطة في المركز التاسع، ورفع الجيل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الشباب على هجر بهدفين ليكون رصيد الشباب بعد هذه الجولة 33 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد هجر عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق الهلال الفوز على الباطن بخمسة أهداف دون رد ليصل الهلال إلى النقطة 46 في المركز الخامس، وتوقف رصيد الباطن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الوحدة والخليج، ليرفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، ويرفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتلقى النصر خسارة على يد الاتحاد بهدف مقابل ثلاثة ليرفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد النصر عند 58 نقطة في المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مستغلاً خسارة النصر .. الأهلي بطلًا للدوري الممتاز الناشئين
سبق

حقق فريق الأهلي للناشئين تحت 17 عامًا بطولة الدوري الممتاز للناشئين بعد الفوز على التسامح بأربعة أهداف دون رد، مستغلا خسارة النصر على يد الاتحاد بالجولة 25 من عمر البطولة.

واختتمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 25 التي شهدت 7 مباريات جمعت القادسية والاتفاق، الفتح والجيل، هجر والشباب، الهلال والباطن، الأهلي والتسامح، الاتحاد والنصر، الوحدة والخليج.

وحسم التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مباراة القادسية والاتفاق، ليرفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 47 في المركز الرابع.

وفاز الجيل على الفتح بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد الفتح عند 27 نقطة في المركز التاسع، ورفع الجيل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الشباب على هجر بهدفين ليكون رصيد الشباب بعد هذه الجولة 33 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد هجر عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق الهلال الفوز على الباطن بخمسة أهداف دون رد ليصل الهلال إلى النقطة 46 في المركز الخامس، وتوقف رصيد الباطن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الوحدة والخليج، ليرفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، ويرفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتلقى النصر خسارة على يد الاتحاد بهدف مقابل ثلاثة ليرفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد النصر عند 58 نقطة في المركز الثالث.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
10:38 PM

مستغلاً خسارة النصر .. الأهلي بطلًا للدوري الممتاز الناشئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق الأهلي للناشئين تحت 17 عامًا بطولة الدوري الممتاز للناشئين بعد الفوز على التسامح بأربعة أهداف دون رد، مستغلا خسارة النصر على يد الاتحاد بالجولة 25 من عمر البطولة.

واختتمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 25 التي شهدت 7 مباريات جمعت القادسية والاتفاق، الفتح والجيل، هجر والشباب، الهلال والباطن، الأهلي والتسامح، الاتحاد والنصر، الوحدة والخليج.

وحسم التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مباراة القادسية والاتفاق، ليرفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 47 في المركز الرابع.

وفاز الجيل على الفتح بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد الفتح عند 27 نقطة في المركز التاسع، ورفع الجيل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الشباب على هجر بهدفين ليكون رصيد الشباب بعد هذه الجولة 33 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد هجر عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق الهلال الفوز على الباطن بخمسة أهداف دون رد ليصل الهلال إلى النقطة 46 في المركز الخامس، وتوقف رصيد الباطن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الوحدة والخليج، ليرفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، ويرفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتلقى النصر خسارة على يد الاتحاد بهدف مقابل ثلاثة ليرفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد النصر عند 58 نقطة في المركز الثالث.

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