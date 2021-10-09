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النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

ودَّعت إدارة نادي النصر محترف الفريق البرازيلي بيتروس، الذي تم إسقاطه من كشوفات الفريق العاصمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر" مقطع فيديو، يستذكر فيه أبرز لحظات اللاعب مع الفريق، أرفقه بتعليق: "بالحب والوفاء والإخلاص ‏سجَّـل اسمه في قائمة نجوم ‫النصر الذهبيين.. نجـم خلوق، ومحارب عاشق.. لن ننساك".

وكان النصر قد أسقط بيتروس رسميًّا من كشوفاته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مواطنه أنيسلموا قادمًا من صفوف فريق الوحدة، إلا أن نادي النصر لم يبثّ خبر رحيل اللاعب أو شكره إلا بعد 38 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات.

ووقّع بيتروس في صفوف فريق النصر صيف 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي. وشارك لاعب خط الوسط مع فريقه النصر مطلع الموسم الجديد قبل إعلان رحيل اللاعب.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس
سبق

ودَّعت إدارة نادي النصر محترف الفريق البرازيلي بيتروس، الذي تم إسقاطه من كشوفات الفريق العاصمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر" مقطع فيديو، يستذكر فيه أبرز لحظات اللاعب مع الفريق، أرفقه بتعليق: "بالحب والوفاء والإخلاص ‏سجَّـل اسمه في قائمة نجوم ‫النصر الذهبيين.. نجـم خلوق، ومحارب عاشق.. لن ننساك".

وكان النصر قد أسقط بيتروس رسميًّا من كشوفاته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مواطنه أنيسلموا قادمًا من صفوف فريق الوحدة، إلا أن نادي النصر لم يبثّ خبر رحيل اللاعب أو شكره إلا بعد 38 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات.

ووقّع بيتروس في صفوف فريق النصر صيف 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي. وشارك لاعب خط الوسط مع فريقه النصر مطلع الموسم الجديد قبل إعلان رحيل اللاعب.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:15 AM

النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودَّعت إدارة نادي النصر محترف الفريق البرازيلي بيتروس، الذي تم إسقاطه من كشوفات الفريق العاصمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر" مقطع فيديو، يستذكر فيه أبرز لحظات اللاعب مع الفريق، أرفقه بتعليق: "بالحب والوفاء والإخلاص ‏سجَّـل اسمه في قائمة نجوم ‫النصر الذهبيين.. نجـم خلوق، ومحارب عاشق.. لن ننساك".

وكان النصر قد أسقط بيتروس رسميًّا من كشوفاته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مواطنه أنيسلموا قادمًا من صفوف فريق الوحدة، إلا أن نادي النصر لم يبثّ خبر رحيل اللاعب أو شكره إلا بعد 38 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات.

ووقّع بيتروس في صفوف فريق النصر صيف 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي. وشارك لاعب خط الوسط مع فريقه النصر مطلع الموسم الجديد قبل إعلان رحيل اللاعب.

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