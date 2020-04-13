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"خلك في البيت" تزين برج الساعة بمكة لتشجيع البقاء في المنازل

ضمن مبادرات مجموعة فنادق "أكور"

اكتسى برج الساعة بمكة المكرمة، بعبارة تضامنية "خلك في البيت"، وذلك للتشجيع على البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت مجموعة فنادق أكور في مكة في وقتٍ سابق بإضاءة فندق ساعة مكة فيرمونت الواقع في برج الساعة في مكة، والذي يعد أحد أعلى أبراج العالم بارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة بعبارة (أبطال الوطن)، وذلك لتسليط الضوء على المجهودات الجبارة في حماية الوطن والمواطنين.

وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الأسبوعية التي تقوم بها المجموعة، دعماً لأبطال الوطن عامة والقطاع الصحي خاصة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خلك في البيت" تزين برج الساعة بمكة لتشجيع البقاء في المنازل
سبق

اكتسى برج الساعة بمكة المكرمة، بعبارة تضامنية "خلك في البيت"، وذلك للتشجيع على البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت مجموعة فنادق أكور في مكة في وقتٍ سابق بإضاءة فندق ساعة مكة فيرمونت الواقع في برج الساعة في مكة، والذي يعد أحد أعلى أبراج العالم بارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة بعبارة (أبطال الوطن)، وذلك لتسليط الضوء على المجهودات الجبارة في حماية الوطن والمواطنين.

وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الأسبوعية التي تقوم بها المجموعة، دعماً لأبطال الوطن عامة والقطاع الصحي خاصة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:09 PM

"خلك في البيت" تزين برج الساعة بمكة لتشجيع البقاء في المنازل

ضمن مبادرات مجموعة فنادق "أكور"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
795

اكتسى برج الساعة بمكة المكرمة، بعبارة تضامنية "خلك في البيت"، وذلك للتشجيع على البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت مجموعة فنادق أكور في مكة في وقتٍ سابق بإضاءة فندق ساعة مكة فيرمونت الواقع في برج الساعة في مكة، والذي يعد أحد أعلى أبراج العالم بارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة بعبارة (أبطال الوطن)، وذلك لتسليط الضوء على المجهودات الجبارة في حماية الوطن والمواطنين.

وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الأسبوعية التي تقوم بها المجموعة، دعماً لأبطال الوطن عامة والقطاع الصحي خاصة.

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