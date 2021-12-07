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بالصور.. سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان جنوب العراق

إصابة طاقمها بكسور.. ولا وفيات

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر، إن طائرة عسكرية عراقية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وأضافت المصادر أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني، وأدى الحادث إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.

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بالصور.. سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان جنوب العراق
سبق

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر، إن طائرة عسكرية عراقية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وأضافت المصادر أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني، وأدى الحادث إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:25 PM

بالصور.. سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان جنوب العراق

إصابة طاقمها بكسور.. ولا وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر، إن طائرة عسكرية عراقية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وأضافت المصادر أن الطائرة وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني، وأدى الحادث إلى إصابة طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات.

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