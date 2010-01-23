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في "إثرار الليث".. تعطُّل برج شبكة الاتصال قبيل اليوم الدراسي

مواطنون اشتكوا من الانقطاع المتكرر للخدمة

طالب سكان قرية إثرار التابعة لمحافظة الليث المسؤولين في هيئة الاتصالات بضرورة حل معاناتهم مع الانقطاعات المتكررة للبرج الوحيد بقريتهم.

وأشار الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إلى أنهم تقدموا ببلاغات عدة للشركة، ولكن دون جدوى؛ إذ تعطل البرج الوحيد بقريتهم منذ ظهر اليوم السبت حتى نشر هذا الخبر، لافتين إلى أن عدم اعتذار الشركة للمشتركين حال انقطاع الخدمة هو الأمر الآخر الذي يضع علامة استفهام.

وبحسب الأهالي فإن رد الشركة على البلاغات يشير إلى وجود تحديث في الخدمة، بينما يرى بعض السكان أن انتهاء الوقود كان السبب في تعطل البرج.

وبيّن سكان قرية إثرار الواقعة شرقي محافظة الليث أن ضعف ورداءة شبكة الاتصال وانقطاعاتها المتكررة هي العلامة البارزة في القرية، وسط مطالباتهم المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلتهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة، خاصة أن أبناءهم وبناتهم بحاجة ماسة للشبكة في ظل التعليم عن بُعد.

الليث التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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في "إثرار الليث".. تعطُّل برج شبكة الاتصال قبيل اليوم الدراسي
سبق

طالب سكان قرية إثرار التابعة لمحافظة الليث المسؤولين في هيئة الاتصالات بضرورة حل معاناتهم مع الانقطاعات المتكررة للبرج الوحيد بقريتهم.

وأشار الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إلى أنهم تقدموا ببلاغات عدة للشركة، ولكن دون جدوى؛ إذ تعطل البرج الوحيد بقريتهم منذ ظهر اليوم السبت حتى نشر هذا الخبر، لافتين إلى أن عدم اعتذار الشركة للمشتركين حال انقطاع الخدمة هو الأمر الآخر الذي يضع علامة استفهام.

وبحسب الأهالي فإن رد الشركة على البلاغات يشير إلى وجود تحديث في الخدمة، بينما يرى بعض السكان أن انتهاء الوقود كان السبب في تعطل البرج.

وبيّن سكان قرية إثرار الواقعة شرقي محافظة الليث أن ضعف ورداءة شبكة الاتصال وانقطاعاتها المتكررة هي العلامة البارزة في القرية، وسط مطالباتهم المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلتهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة، خاصة أن أبناءهم وبناتهم بحاجة ماسة للشبكة في ظل التعليم عن بُعد.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
08:21 PM

في "إثرار الليث".. تعطُّل برج شبكة الاتصال قبيل اليوم الدراسي

مواطنون اشتكوا من الانقطاع المتكرر للخدمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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طالب سكان قرية إثرار التابعة لمحافظة الليث المسؤولين في هيئة الاتصالات بضرورة حل معاناتهم مع الانقطاعات المتكررة للبرج الوحيد بقريتهم.

وأشار الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إلى أنهم تقدموا ببلاغات عدة للشركة، ولكن دون جدوى؛ إذ تعطل البرج الوحيد بقريتهم منذ ظهر اليوم السبت حتى نشر هذا الخبر، لافتين إلى أن عدم اعتذار الشركة للمشتركين حال انقطاع الخدمة هو الأمر الآخر الذي يضع علامة استفهام.

وبحسب الأهالي فإن رد الشركة على البلاغات يشير إلى وجود تحديث في الخدمة، بينما يرى بعض السكان أن انتهاء الوقود كان السبب في تعطل البرج.

وبيّن سكان قرية إثرار الواقعة شرقي محافظة الليث أن ضعف ورداءة شبكة الاتصال وانقطاعاتها المتكررة هي العلامة البارزة في القرية، وسط مطالباتهم المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلتهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة، خاصة أن أبناءهم وبناتهم بحاجة ماسة للشبكة في ظل التعليم عن بُعد.

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