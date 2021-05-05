خشية من حدوث تماس كهربائي.. استدعاء 235 شاحنة FA/FI" FUSO"

بسبب عدم تركيب شريط مانع تسرب المياه والهواء على حامل معدات التحكم الأمامية

أعلنت وزارة التجارة " عن استدعاء 235 شاحنة FA/FI" FUSO" سنة الصنع 2020- 2012؛ بسبب عدم تركيب شريط مانع تسرب المياه والهواء على حامل معدات التحكم الأمامية (الطبلون) بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تضرر الضفيرة بسبب حافة الحامل الحادة وحدوث التماس كهربائي.

ودعت الوزارة عبر حسابها في تويتر إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.