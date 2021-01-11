وسط منافسة "متولي".. "رومارينو" يتصدر هدافي "كأس محمد السادس"

يتصدر البرازيلي رومارينو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد السعودي، ترتيب هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع اقتراب النسخة الحالية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم من النهاية.

وسجل رومارينو 7 أهداف مع فريقه الاتحاد حتى الآن، ولعب دورًا بارزًا في وصول فريقه لنهائي البطولة، بعد تخطي عقبة فريق الشباب السعودي في المربع الذهبي.

بينما يحل المخضرم محسن متولي لاعب وقائد فريق الرجاء المغربي وصيفًا خلف رومارينو، بعدما سجل 4 أهداف قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام الإسماعيلي المصري، مساء اليوم الاثنين، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن حسم "الدراويش" مباراة الذهاب لصالحهم بالفوز 1-0.

يذكر أن، اللاعب محمد عبدالرحمن توج مع فريق المريخ السوداني، بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى كأس زايد الأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.