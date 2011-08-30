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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم الانخفاض.. متحدث #وزارة_الصحة: نصف إصابات كورونا ارتبطت بهذا الأمر

قال: الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث والعودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً

كشف متحدث #وزارة_الصحة أن حالات كورونا النشطة تنخفض بحمد الله، وهي في مستوى 21.284 مبيناً أن نصف الحالات التي تُرصد حالياً بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث والعودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جداً ذات النتائج الكبيرة.

وتابع: بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5.063.593 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم الانخفاض.. متحدث #وزارة_الصحة: نصف إصابات كورونا ارتبطت بهذا الأمر
سبق

كشف متحدث #وزارة_الصحة أن حالات كورونا النشطة تنخفض بحمد الله، وهي في مستوى 21.284 مبيناً أن نصف الحالات التي تُرصد حالياً بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث والعودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جداً ذات النتائج الكبيرة.

وتابع: بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5.063.593 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:53 PM

رغم الانخفاض.. متحدث #وزارة_الصحة: نصف إصابات كورونا ارتبطت بهذا الأمر

قال: الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث والعودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
16,752

كشف متحدث #وزارة_الصحة أن حالات كورونا النشطة تنخفض بحمد الله، وهي في مستوى 21.284 مبيناً أن نصف الحالات التي تُرصد حالياً بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث والعودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جداً ذات النتائج الكبيرة.

وتابع: بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5.063.593 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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