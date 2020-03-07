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كاريلو: الأمور لم تُحسم.. والمعيوف: افتقدنا الجمهور الأزرق

رفض كاريلو، لاعب خط وسط الهلال، الإقرار باقترابهم من حسم اللقب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد الفوز على الاتفاق: "لن نستكين، سنلعب وكأننا في بداية الدوري حتى نحسم الأمور".

وعن تسجيله الهدف قال: "أنا سعيد لقيادة الفريق للانتصار. وبخصوص الهدف كنت متعمدًا لعب الكرة برأسي تجاه المرمى؛ لأنني شاهدت رايس مبولحي حارس الاتفاق متقدمًا".

من جانبه، أكد عبدالله المعيوف حارس الهلال افتقادهم الجماهير، وقال: "نتفق مع قرار وزارة الرياضة الاحترازي، ونعد الجماهير بالأفضل".

وعن سر غياب الأهداف في آخر المباريات قال: "وصلنا كثيرًا لمرمى الخصم، ولكن لم نُوفَّق في التسجيل".

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال أندريه كاريلو عبدالله المعيوف الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كاريلو: الأمور لم تُحسم.. والمعيوف: افتقدنا الجمهور الأزرق
سبق

رفض كاريلو، لاعب خط وسط الهلال، الإقرار باقترابهم من حسم اللقب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد الفوز على الاتفاق: "لن نستكين، سنلعب وكأننا في بداية الدوري حتى نحسم الأمور".

وعن تسجيله الهدف قال: "أنا سعيد لقيادة الفريق للانتصار. وبخصوص الهدف كنت متعمدًا لعب الكرة برأسي تجاه المرمى؛ لأنني شاهدت رايس مبولحي حارس الاتفاق متقدمًا".

من جانبه، أكد عبدالله المعيوف حارس الهلال افتقادهم الجماهير، وقال: "نتفق مع قرار وزارة الرياضة الاحترازي، ونعد الجماهير بالأفضل".

وعن سر غياب الأهداف في آخر المباريات قال: "وصلنا كثيرًا لمرمى الخصم، ولكن لم نُوفَّق في التسجيل".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:20 PM

كاريلو: الأمور لم تُحسم.. والمعيوف: افتقدنا الجمهور الأزرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض كاريلو، لاعب خط وسط الهلال، الإقرار باقترابهم من حسم اللقب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد الفوز على الاتفاق: "لن نستكين، سنلعب وكأننا في بداية الدوري حتى نحسم الأمور".

وعن تسجيله الهدف قال: "أنا سعيد لقيادة الفريق للانتصار. وبخصوص الهدف كنت متعمدًا لعب الكرة برأسي تجاه المرمى؛ لأنني شاهدت رايس مبولحي حارس الاتفاق متقدمًا".

من جانبه، أكد عبدالله المعيوف حارس الهلال افتقادهم الجماهير، وقال: "نتفق مع قرار وزارة الرياضة الاحترازي، ونعد الجماهير بالأفضل".

وعن سر غياب الأهداف في آخر المباريات قال: "وصلنا كثيرًا لمرمى الخصم، ولكن لم نُوفَّق في التسجيل".

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