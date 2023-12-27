وجّه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى قيادات الحوثيين، وقال: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" وأكد: "سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف." وقال "المالكي": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، وأضاف: "القيادات الإرهابية الحوثية يستخدمون الألياف البصرية في اجتماعاتهم السرية وعليهم أن يعلموا أنهم "مخترقون". وتابع متحدث التحالف القول: الحوثي يصلي ولا نعلم لأي قبلة يصلي؟ وهو من استهدف #مكة_المكرمة بالصواريخ الباليستية.

بالفيديو.. متحدث التحالف في تحذير شديد اللهجة لقيادات الحوثيين: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26 وجّه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى قيادات الحوثيين، وقال: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" وأكد: "سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف."

وقال "المالكي": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، وأضاف: "القيادات الإرهابية الحوثية يستخدمون الألياف البصرية في اجتماعاتهم السرية وعليهم أن يعلموا أنهم "مخترقون".

وتابع متحدث التحالف القول: الحوثي يصلي ولا نعلم لأي قبلة يصلي؟ وهو من استهدف #مكة_المكرمة بالصواريخ الباليستية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 07:36 PM

بالفيديو.. متحدث التحالف في تحذير شديد اللهجة لقيادات الحوثيين: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" أكد: سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف





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وجّه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى قيادات الحوثيين، وقال: "نعلم أماكنكم وعليكم أن تعدّوا الأنفاس" وأكد: "سنستهدفهم ونحن من يقرر متى وأين يكون الاستهداف."

وقال "المالكي": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، وأضاف: "القيادات الإرهابية الحوثية يستخدمون الألياف البصرية في اجتماعاتهم السرية وعليهم أن يعلموا أنهم "مخترقون".

وتابع متحدث التحالف القول: الحوثي يصلي ولا نعلم لأي قبلة يصلي؟ وهو من استهدف #مكة_المكرمة بالصواريخ الباليستية.