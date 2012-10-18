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مباحثات بين وزير التعليم والممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية

في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي ومشاركة أفضل الممارسات

‬ التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم الدكتور السير ستيف سميث، في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان ما تحقق من نجاحات للشراكة التعليمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة كإحدى ثمار الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا عام 2018، حيث وقع البلدان على بيان مشترك أُطلق خلاله مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا.

وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وبريطانيا في الاهتمام الخاص بملف التعليم، ومجالات التعاون المشترك في جوانب التعليم العام، وتطوير المناهج التعليمية، وبرنامج نظام المسارات للثانوية العامة، وكذلك تعليم الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي، والاعتراف بالمؤهلات العلمية، إضافة إلى الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم المدمج والتعليم عن بُعد.

واستعرض مع الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم والوفد المرافق له؛ أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماعات المنتدى الدولي للتعليم (EWF) الذي سيعقد مطلع العام المقبل 2022، وعلى رأسها التحديات المشتركة في مجال التعليم.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وسفير المملكة المتحدة بالرياض نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مباحثات بين وزير التعليم والممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية
سبق

‬ التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم الدكتور السير ستيف سميث، في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان ما تحقق من نجاحات للشراكة التعليمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة كإحدى ثمار الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا عام 2018، حيث وقع البلدان على بيان مشترك أُطلق خلاله مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا.

وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وبريطانيا في الاهتمام الخاص بملف التعليم، ومجالات التعاون المشترك في جوانب التعليم العام، وتطوير المناهج التعليمية، وبرنامج نظام المسارات للثانوية العامة، وكذلك تعليم الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي، والاعتراف بالمؤهلات العلمية، إضافة إلى الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم المدمج والتعليم عن بُعد.

واستعرض مع الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم والوفد المرافق له؛ أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماعات المنتدى الدولي للتعليم (EWF) الذي سيعقد مطلع العام المقبل 2022، وعلى رأسها التحديات المشتركة في مجال التعليم.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وسفير المملكة المتحدة بالرياض نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في البلدين.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
05:40 PM

مباحثات بين وزير التعليم والممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية

في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي ومشاركة أفضل الممارسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم الدكتور السير ستيف سميث، في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان ما تحقق من نجاحات للشراكة التعليمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة كإحدى ثمار الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا عام 2018، حيث وقع البلدان على بيان مشترك أُطلق خلاله مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا.

وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وبريطانيا في الاهتمام الخاص بملف التعليم، ومجالات التعاون المشترك في جوانب التعليم العام، وتطوير المناهج التعليمية، وبرنامج نظام المسارات للثانوية العامة، وكذلك تعليم الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي، والاعتراف بالمؤهلات العلمية، إضافة إلى الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم المدمج والتعليم عن بُعد.

واستعرض مع الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم والوفد المرافق له؛ أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماعات المنتدى الدولي للتعليم (EWF) الذي سيعقد مطلع العام المقبل 2022، وعلى رأسها التحديات المشتركة في مجال التعليم.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وسفير المملكة المتحدة بالرياض نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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