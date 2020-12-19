تدريب منسوبين بـ "رئاسة الحرمين" على "حماية حسابات شبكات التواصل"

حفظ الخصوصية واستخدام البرامج المصادقة بالتعاون مع جامعة أم القرى

تقدم الإدارة العامة للأمن السيبراني والإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ممثلة في أكاديمية الأمن السيبراني، دورة عن بُعد لمنسوبيها بعنوان: "حماية حسابات شبكات التواصل الاجتماعي"؛ بالتعاون مع جامعة أم القرى.

وتتضمن الدورة تطبيقات عملية على كيفية اختيار كلمة مرور قوية، وطريقة التحقق بخطوتين لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية حفظ الخصوصية، وكيفية إعادة الحسابات فيها، واستخدام برنامج مصادق جوجل، واستخدام برنامج مصادق مايكروسوفت، وبعض الإرشادات في الأمن السيبراني.

وأكد مدير الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس رائد بن محمد المطرفي؛ أن الإدارة العامة للأمن السيبراني تهدف من خلال هذه الدورات، إلى تعزيز الأمن السيبراني في الرئاسة ورفع مستوى الوعي لمنسوبيها.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني؛ إن الأكاديمية حرصت على تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة، وتهدف تلك الدورات إلى استمرار عملية تطوير قدرات الموظفين والرفع من مستواهم في المجالات كافة.

يُشار إلى أن الدورة يقدمها نائب المشرف العام للإدارة العامة للأمن السيبراني للتقنية الأمنية بجامعة أم القرى الدكتور حسان بن فريد.