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كورونا.. الأردن تسجل 5811 إصابة جديدة و52 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981767 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 907386 حالة شفاء بعد تسجيل 4549 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات اوفاة إلى 11787 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 950643.
وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل اليوم أية حالة وفاة بالفيروس، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 933049.

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كورونا.. الأردن تسجل 5811 إصابة جديدة و52 حالة بالمغرب
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981767 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 907386 حالة شفاء بعد تسجيل 4549 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات اوفاة إلى 11787 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 950643.
وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل اليوم أية حالة وفاة بالفيروس، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 933049.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:05 PM

كورونا.. الأردن تسجل 5811 إصابة جديدة و52 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981767 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 907386 حالة شفاء بعد تسجيل 4549 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات اوفاة إلى 11787 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 950643.
وبينت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل اليوم أية حالة وفاة بالفيروس، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 933049.

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