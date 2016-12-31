بعد ساعات من إعلان نتائجه.. الصين تُقِر استخدام لقاح "سينوفارم"

الحكومة تستهدف فئة السكان الأكثر عُرضة للإصابة.. فئة كبار السن

أقرت إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية، الاستخدامَ العام للقاح "سينوفارم" لفيروس "كورونا"؛ وذلك بعدما سمحت باستخدامه في حالات الطوارئ منذ منتصف العام الجاري؛ وفقًا لوكالة "بلومبرج".

ويُعد لقاح الشركة الصينية، أول لقاح تُقره السلطات هناك للاستخدام العام، وجاء ذلك القرار بعد ساعات من إعلان أن فاعليته ضد الفيروس تصل إلى 79%.

وصرّح نائب وزير الصحة الوطنية في الصين "تسنغ ييشين" بأن الحكومة تستهدف فئة السكان الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" ومن ضمنها كبار السن، وبعد الانتهاء من تطعيمها سيتم طرحه بين الفئات المتبقية.

وأكد "ييشين" أن الصين قدّمت بالفعل 4.5 مليون جرعة من اللقاح من ضمنهم 3.5 مليون جرعة وُزعت منذ منتصف الشهر الجاري؛ مشيرًا إلى أن بكين تستهدف تلقيح 50 مليون شخص بحلول بداية فبراير.