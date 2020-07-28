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شاهد.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج

"أفنان" و"أريج" عبَّرا عن فخرهما بالمشاركة في هذا الموسم الاستثنائي

في عامها الأول تشارك المرأة السعودية شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج، وذلك في موسم استثنائي.

وتفصيلاً، دخلت "أفنان" و"أريج" الخدمة منذ فترة، وكلتاهما تؤدي دورًا مهمًّا باقتدار وجدارة في عمل الشرطة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد أوضحت "أريج حسين نجمي" لقناة الإخبارية أن الخدمة تكون كثيفة في موسم الحج أكثر من المواسم العادية، ومع ذلك تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات باستلامها وتصديرها للجهات المختصة.

وبيّنت "أريج"، وهي خريجة لغة إنجليزية، وتشارك في أعمال شرطة العاصمة المقدسة هذا العام كعسكرية تقوم بعمل رئيس، وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية، بالقول: دخلت هذا المجال لإكمال مسيرة والدي الذي أُصيب في حرب الكويت، وأكون ضمن أول دفعة في خدمة الوطن والمجتمع، وإن شاء أكون قدوة لبنات مجتمعي.

وقالت "أفنان محمد أبو حسين": إن العمل في موسم الحج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود 24 ساعة من خلال تبادل المناوبات والاستلامات. وعبَّرت عن شعورها بالفخر كونها وزميلاتها من ضمن أول دفعة عسكرية، وقد أثبتن كفاءتهن في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج
سبق

في عامها الأول تشارك المرأة السعودية شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج، وذلك في موسم استثنائي.

وتفصيلاً، دخلت "أفنان" و"أريج" الخدمة منذ فترة، وكلتاهما تؤدي دورًا مهمًّا باقتدار وجدارة في عمل الشرطة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد أوضحت "أريج حسين نجمي" لقناة الإخبارية أن الخدمة تكون كثيفة في موسم الحج أكثر من المواسم العادية، ومع ذلك تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات باستلامها وتصديرها للجهات المختصة.

وبيّنت "أريج"، وهي خريجة لغة إنجليزية، وتشارك في أعمال شرطة العاصمة المقدسة هذا العام كعسكرية تقوم بعمل رئيس، وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية، بالقول: دخلت هذا المجال لإكمال مسيرة والدي الذي أُصيب في حرب الكويت، وأكون ضمن أول دفعة في خدمة الوطن والمجتمع، وإن شاء أكون قدوة لبنات مجتمعي.

وقالت "أفنان محمد أبو حسين": إن العمل في موسم الحج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود 24 ساعة من خلال تبادل المناوبات والاستلامات. وعبَّرت عن شعورها بالفخر كونها وزميلاتها من ضمن أول دفعة عسكرية، وقد أثبتن كفاءتهن في هذا المجال.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:24 PM

شاهد.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج

"أفنان" و"أريج" عبَّرا عن فخرهما بالمشاركة في هذا الموسم الاستثنائي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
8,316

في عامها الأول تشارك المرأة السعودية شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج، وذلك في موسم استثنائي.

وتفصيلاً، دخلت "أفنان" و"أريج" الخدمة منذ فترة، وكلتاهما تؤدي دورًا مهمًّا باقتدار وجدارة في عمل الشرطة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد أوضحت "أريج حسين نجمي" لقناة الإخبارية أن الخدمة تكون كثيفة في موسم الحج أكثر من المواسم العادية، ومع ذلك تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات باستلامها وتصديرها للجهات المختصة.

وبيّنت "أريج"، وهي خريجة لغة إنجليزية، وتشارك في أعمال شرطة العاصمة المقدسة هذا العام كعسكرية تقوم بعمل رئيس، وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية، بالقول: دخلت هذا المجال لإكمال مسيرة والدي الذي أُصيب في حرب الكويت، وأكون ضمن أول دفعة في خدمة الوطن والمجتمع، وإن شاء أكون قدوة لبنات مجتمعي.

وقالت "أفنان محمد أبو حسين": إن العمل في موسم الحج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود 24 ساعة من خلال تبادل المناوبات والاستلامات. وعبَّرت عن شعورها بالفخر كونها وزميلاتها من ضمن أول دفعة عسكرية، وقد أثبتن كفاءتهن في هذا المجال.

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