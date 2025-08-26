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ترسية الدفعة الرابعة من الشعير العلفي المستورد .. كندا مازالت مستثناة

780 ألف طن من مناشئ أوروبا وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (780,000) طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م، الموزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)".

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أنه تمت دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (540,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر2019م).

وأفاد المهندس الفارس؛ بأن ترسية الدفعة الرابعة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي حدود (3.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ترسية الدفعة الرابعة من الشعير العلفي المستورد .. كندا مازالت مستثناة
سبق

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (780,000) طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م، الموزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)".

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أنه تمت دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (540,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر2019م).

وأفاد المهندس الفارس؛ بأن ترسية الدفعة الرابعة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي حدود (3.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:43 AM

ترسية الدفعة الرابعة من الشعير العلفي المستورد .. كندا مازالت مستثناة

780 ألف طن من مناشئ أوروبا وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (780,000) طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م، الموزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)".

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أنه تمت دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (540,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر2019م).

وأفاد المهندس الفارس؛ بأن ترسية الدفعة الرابعة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي حدود (3.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

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