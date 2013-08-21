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"ضمك" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "الطائي"

نجح فريق ضمك في حصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على شقيقه الطائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بفوز ضمك بهدف نظيف سجله محترف الفريق ساكتاش في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد ضمك أول ثلاث نقاط له في المسابقة ليصبح بالمركز التاسع، فيما يبقى الطائي بلا أي رصيد بعد هزيمته في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة ليبقى في المركز الأخير.

ضمك الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ضمك" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "الطائي"
سبق

نجح فريق ضمك في حصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على شقيقه الطائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بفوز ضمك بهدف نظيف سجله محترف الفريق ساكتاش في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد ضمك أول ثلاث نقاط له في المسابقة ليصبح بالمركز التاسع، فيما يبقى الطائي بلا أي رصيد بعد هزيمته في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة ليبقى في المركز الأخير.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:14 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:27 AM

"ضمك" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "الطائي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,089

نجح فريق ضمك في حصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على شقيقه الطائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بفوز ضمك بهدف نظيف سجله محترف الفريق ساكتاش في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد ضمك أول ثلاث نقاط له في المسابقة ليصبح بالمركز التاسع، فيما يبقى الطائي بلا أي رصيد بعد هزيمته في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة ليبقى في المركز الأخير.

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