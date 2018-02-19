يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، يوم الاثنين القادم، جولاته، من خلال زيارة محافظات "الخرمة، تربة، رنية"، وذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. ويلتقي الفيصل المجالس المحلية في تلك المحافظات، وتحديدًا في المركز الحضاري بمحافظة الخرمة؛ حيث يطلع خلالها على المشاريع المنجزة، وتلك الجاري تنفيذها، إضافة إلى المشروعات المعتمدة. ‏ويدشن أمير مكة بعض المشاريع التنموية، ويستمع لمطالب الأهالي في محافظات "الخرمة، تربة، رنية".

الاثنين.. خالد الفيصل يستأنف جولاته.. في "الخرمة ورنية وتربة" محمد الزامل سبق 2022-02-19 يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، يوم الاثنين القادم، جولاته، من خلال زيارة محافظات "الخرمة، تربة، رنية"، وذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.



ويلتقي الفيصل المجالس المحلية في تلك المحافظات، وتحديدًا في المركز الحضاري بمحافظة الخرمة؛ حيث يطلع خلالها على المشاريع المنجزة، وتلك الجاري تنفيذها، إضافة إلى المشروعات المعتمدة.



‏ويدشن أمير مكة بعض المشاريع التنموية، ويستمع لمطالب الأهالي في محافظات "الخرمة، تربة، رنية".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 01:23 PM

اخر تعديل 19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 02:20 PM

الاثنين.. خالد الفيصل يستأنف جولاته.. في "الخرمة ورنية وتربة" يدشن عددًا من المشروعات التنموية.. ويستمع إلى مطالب الأهالي





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يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، يوم الاثنين القادم، جولاته، من خلال زيارة محافظات "الخرمة، تربة، رنية"، وذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.



ويلتقي الفيصل المجالس المحلية في تلك المحافظات، وتحديدًا في المركز الحضاري بمحافظة الخرمة؛ حيث يطلع خلالها على المشاريع المنجزة، وتلك الجاري تنفيذها، إضافة إلى المشروعات المعتمدة.



‏ويدشن أمير مكة بعض المشاريع التنموية، ويستمع لمطالب الأهالي في محافظات "الخرمة، تربة، رنية".