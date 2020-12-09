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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا

أمريكا الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونًا و225 ألف حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونًا و225 ألف حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:31 PM

إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا

أمريكا الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونًا و225 ألف حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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