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"الزكاة والدخل" تقدِّم نموذج "كيف تقرأ فاتورتك الشرائية" في 1 يناير المقبل

شدَّدت على المنشآت بضرورة كتابة السعر شاملاً الضريبة المضافة على الأرفف

نموذج تصوري للفاتورة الشرائية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قدمته هيئة الزكاة والدخل المسؤولة عن المشروع، الذي تبدأ مرحلة التطبيق له 1 يناير 2018م؛ بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.

وفي التفاصيل، قدمت الهيئة النموذج الأول لسلعة على الرف، قيمتها مائة ريال، ومع الضريبة ارتفع المبلغ 5 ريالات، وأصبح المجموع 105 ريالات. وفي هذه الحال شددت على المنشأة بضرورة كتابة السعر على السلعة في الرف بعد إضافة القيمة الضريبية، وأيضًا لا بد من وجود المبلغ في الفاتورة بعد الضريبة، على أن يتم كتابة الإجمالي.

والنموذج الثاني كان لشكل الفاتورة في حال كان هناك خصم على السلعة؛ إذ يتم توضيح نسبة خصم الضريبة من الإجمالي. فمثلاً قيمة كرسي 105 ريالات مع الرسم الضريبي، وتم عمل خصومات على السلعة، وأصبحت بـ 94.5 ريال. هنا يكون مقدار الضريبة موضحًا على الفاتورة وهو 4.5 %.

والنموذج الثالث إذا كانت الفاتورة تضم سلعًا تحتوي على رسم ضريبي، وأخرى معفاة، مثل سلعتين متشابهتين، الأولى لكرسي عادي بمبلغ 105 ريالات مع الضريبة، والأخرى لكرسي طبي يخص المعاقين بقيمة 500 ريال وهو معفى من الضريبة، فتكون الفاتورة بشكلها النهائي واضحة ومفصلة للمستهلك؛ فيستطيع قراءة ومعرفة السلع المفروضة بالنظام الضريبي، والسلع الصفرية.

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"الزكاة والدخل" تقدِّم نموذج "كيف تقرأ فاتورتك الشرائية" في 1 يناير المقبل
سبق

نموذج تصوري للفاتورة الشرائية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قدمته هيئة الزكاة والدخل المسؤولة عن المشروع، الذي تبدأ مرحلة التطبيق له 1 يناير 2018م؛ بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.

وفي التفاصيل، قدمت الهيئة النموذج الأول لسلعة على الرف، قيمتها مائة ريال، ومع الضريبة ارتفع المبلغ 5 ريالات، وأصبح المجموع 105 ريالات. وفي هذه الحال شددت على المنشأة بضرورة كتابة السعر على السلعة في الرف بعد إضافة القيمة الضريبية، وأيضًا لا بد من وجود المبلغ في الفاتورة بعد الضريبة، على أن يتم كتابة الإجمالي.

والنموذج الثاني كان لشكل الفاتورة في حال كان هناك خصم على السلعة؛ إذ يتم توضيح نسبة خصم الضريبة من الإجمالي. فمثلاً قيمة كرسي 105 ريالات مع الرسم الضريبي، وتم عمل خصومات على السلعة، وأصبحت بـ 94.5 ريال. هنا يكون مقدار الضريبة موضحًا على الفاتورة وهو 4.5 %.

والنموذج الثالث إذا كانت الفاتورة تضم سلعًا تحتوي على رسم ضريبي، وأخرى معفاة، مثل سلعتين متشابهتين، الأولى لكرسي عادي بمبلغ 105 ريالات مع الضريبة، والأخرى لكرسي طبي يخص المعاقين بقيمة 500 ريال وهو معفى من الضريبة، فتكون الفاتورة بشكلها النهائي واضحة ومفصلة للمستهلك؛ فيستطيع قراءة ومعرفة السلع المفروضة بالنظام الضريبي، والسلع الصفرية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:26 PM

"الزكاة والدخل" تقدِّم نموذج "كيف تقرأ فاتورتك الشرائية" في 1 يناير المقبل

شدَّدت على المنشآت بضرورة كتابة السعر شاملاً الضريبة المضافة على الأرفف

A A A
عيسى الحربي - الرياض
15
27,341

نموذج تصوري للفاتورة الشرائية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قدمته هيئة الزكاة والدخل المسؤولة عن المشروع، الذي تبدأ مرحلة التطبيق له 1 يناير 2018م؛ بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.

وفي التفاصيل، قدمت الهيئة النموذج الأول لسلعة على الرف، قيمتها مائة ريال، ومع الضريبة ارتفع المبلغ 5 ريالات، وأصبح المجموع 105 ريالات. وفي هذه الحال شددت على المنشأة بضرورة كتابة السعر على السلعة في الرف بعد إضافة القيمة الضريبية، وأيضًا لا بد من وجود المبلغ في الفاتورة بعد الضريبة، على أن يتم كتابة الإجمالي.

والنموذج الثاني كان لشكل الفاتورة في حال كان هناك خصم على السلعة؛ إذ يتم توضيح نسبة خصم الضريبة من الإجمالي. فمثلاً قيمة كرسي 105 ريالات مع الرسم الضريبي، وتم عمل خصومات على السلعة، وأصبحت بـ 94.5 ريال. هنا يكون مقدار الضريبة موضحًا على الفاتورة وهو 4.5 %.

والنموذج الثالث إذا كانت الفاتورة تضم سلعًا تحتوي على رسم ضريبي، وأخرى معفاة، مثل سلعتين متشابهتين، الأولى لكرسي عادي بمبلغ 105 ريالات مع الضريبة، والأخرى لكرسي طبي يخص المعاقين بقيمة 500 ريال وهو معفى من الضريبة، فتكون الفاتورة بشكلها النهائي واضحة ومفصلة للمستهلك؛ فيستطيع قراءة ومعرفة السلع المفروضة بالنظام الضريبي، والسلع الصفرية.

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