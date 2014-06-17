النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء

بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.

كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.

ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.

كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.

ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:50 PM

"بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء

بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
19

أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.

كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.

ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,866
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,654
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,504
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,528

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة