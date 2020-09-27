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متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات

قال إن الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين بالقطاعات كافة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ"سبق" أنه ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد على سؤال الزميل "عبدالله البرقاوي" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في السعودية حول ما يخص قرار تعليق استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف من العمل.

وردًّا على سؤال عن "هل لا يزال العمل بهذا القرار مستمرًّا؟ وفي حال رصد إصابة مؤكدة في أحد مقار العمل هل يحق للجهة تعليق الحضور والانصراف؟" أجاب "آل حماد": "ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح، ولا أقصد بذلك البصمة التي لا تستدعي تلامس الأسطح في الجهات الحكومية لإثبات الحضور والانصراف للموظفين والموظفات. علمًا بأن هذا الأمر تقرره اللجنة المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمستجدات فيروس كورونا".

وأضاف: "في حال ورود مستجد حول هذا الموضوع سيتم إعلانه - بحول الله - من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتابع: "حرصت الوزارة منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين والموظفين في القطاعات كافة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ذلك قامت بإصدار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للصحة (وقاية)؛ وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأهاب "آل حماد" بأصحاب العمل والعاملين في الجهات الرسمية لاتباع التعليمات الإرشادية الواردة في هذا الدليل، إضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ"سبق" أنه ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد على سؤال الزميل "عبدالله البرقاوي" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في السعودية حول ما يخص قرار تعليق استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف من العمل.

وردًّا على سؤال عن "هل لا يزال العمل بهذا القرار مستمرًّا؟ وفي حال رصد إصابة مؤكدة في أحد مقار العمل هل يحق للجهة تعليق الحضور والانصراف؟" أجاب "آل حماد": "ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح، ولا أقصد بذلك البصمة التي لا تستدعي تلامس الأسطح في الجهات الحكومية لإثبات الحضور والانصراف للموظفين والموظفات. علمًا بأن هذا الأمر تقرره اللجنة المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمستجدات فيروس كورونا".

وأضاف: "في حال ورود مستجد حول هذا الموضوع سيتم إعلانه - بحول الله - من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتابع: "حرصت الوزارة منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين والموظفين في القطاعات كافة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ذلك قامت بإصدار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للصحة (وقاية)؛ وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأهاب "آل حماد" بأصحاب العمل والعاملين في الجهات الرسمية لاتباع التعليمات الإرشادية الواردة في هذا الدليل، إضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:05 AM

متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات

قال إن الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين بالقطاعات كافة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
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6,239

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ"سبق" أنه ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد على سؤال الزميل "عبدالله البرقاوي" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في السعودية حول ما يخص قرار تعليق استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف من العمل.

وردًّا على سؤال عن "هل لا يزال العمل بهذا القرار مستمرًّا؟ وفي حال رصد إصابة مؤكدة في أحد مقار العمل هل يحق للجهة تعليق الحضور والانصراف؟" أجاب "آل حماد": "ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح، ولا أقصد بذلك البصمة التي لا تستدعي تلامس الأسطح في الجهات الحكومية لإثبات الحضور والانصراف للموظفين والموظفات. علمًا بأن هذا الأمر تقرره اللجنة المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمستجدات فيروس كورونا".

وأضاف: "في حال ورود مستجد حول هذا الموضوع سيتم إعلانه - بحول الله - من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتابع: "حرصت الوزارة منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين والموظفين في القطاعات كافة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ذلك قامت بإصدار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للصحة (وقاية)؛ وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأهاب "آل حماد" بأصحاب العمل والعاملين في الجهات الرسمية لاتباع التعليمات الإرشادية الواردة في هذا الدليل، إضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

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