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الأرصاد تنبّه المدينة المنورة والباحة: سُحب رعدية تتواصل للمساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم؛ اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة المهد ومحافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة سوف تستمر حتى الحادية عشرة مساء.

الأرصاد حالة الطقس سحب رعدية المدينة المنورة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه المدينة المنورة والباحة: سُحب رعدية تتواصل للمساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم؛ اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة المهد ومحافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة سوف تستمر حتى الحادية عشرة مساء.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:54 AM

الأرصاد تنبّه المدينة المنورة والباحة: سُحب رعدية تتواصل للمساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم؛ اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة المهد ومحافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة سوف تستمر حتى الحادية عشرة مساء.

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