النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل

تفوّق على خصمه الإيراني 4- 1 والأخير لم يتمكن من استكمال النزال بسبب الإصابة

علّق حساب اللجنة الأولمبية السعودية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل
سبق

علّق حساب اللجنة الأولمبية السعودية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:58 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:56 AM

اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل

تفوّق على خصمه الإيراني 4- 1 والأخير لم يتمكن من استكمال النزال بسبب الإصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
10,924

علّق حساب اللجنة الأولمبية السعودية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة