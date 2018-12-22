منظمة الصحة العالمية: سلالة "أوميكرون" انتشرت في 106 بلدان

قالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، إنه حتى يوم الثلاثاء، بات انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا يشمل 106 بلدان.

وأكّدت المنظمة العالمية، اعتماداً على البيانات الحديثة، أن "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا، حتى في البلدان التي تتمتع بمستوى عالٍ من مناعة القطيع.

وتشير المنظمة إلى أن المعطيات المتعلقة بخطورة هذا النوع من المرض، لا تزال "محدودة"، لكن المنظمة تؤّكد أن عدد حالات دخول المصابين بـ "أوميكرون" إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا وبريطانيا "مستمر في الارتفاع".