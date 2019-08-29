"الفيحاء" يقنص "الحزم" بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة

تذوق طعم الفوز الأول على أرضه وبين جماهيره

انتهت المباراة التي جمعت الحزم بالفيحاء في الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز البرتقالي بهدفين لهدف ليرتفع رصيده لأربع نقاط فيما بقي الحزم بنقطة وحيدة.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه عبدالرحمن اليامي قبل أن يعود الفيحاء سريعاً للمباراة في الدقيقة 45 بهدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالكريم القحطاني ويسجل اللاعب روني فيرنانديز هدف الفوز للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

يذكر أن الحزم كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام التعاون بهدف لكل فريق ونفس الحال كان للفيحاء الذي تعادل هو الآخر أمام الفيصلي.