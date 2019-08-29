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"الفيحاء" يقنص "الحزم" بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة

تذوق طعم الفوز الأول على أرضه وبين جماهيره

انتهت المباراة التي جمعت الحزم بالفيحاء في الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز البرتقالي بهدفين لهدف ليرتفع رصيده لأربع نقاط فيما بقي الحزم بنقطة وحيدة.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه عبدالرحمن اليامي قبل أن يعود الفيحاء سريعاً للمباراة في الدقيقة 45 بهدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالكريم القحطاني ويسجل اللاعب روني فيرنانديز هدف الفوز للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

يذكر أن الحزم كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام التعاون بهدف لكل فريق ونفس الحال كان للفيحاء الذي تعادل هو الآخر أمام الفيصلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيحاء" يقنص "الحزم" بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الحزم بالفيحاء في الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز البرتقالي بهدفين لهدف ليرتفع رصيده لأربع نقاط فيما بقي الحزم بنقطة وحيدة.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه عبدالرحمن اليامي قبل أن يعود الفيحاء سريعاً للمباراة في الدقيقة 45 بهدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالكريم القحطاني ويسجل اللاعب روني فيرنانديز هدف الفوز للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

يذكر أن الحزم كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام التعاون بهدف لكل فريق ونفس الحال كان للفيحاء الذي تعادل هو الآخر أمام الفيصلي.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:31 PM

"الفيحاء" يقنص "الحزم" بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة

تذوق طعم الفوز الأول على أرضه وبين جماهيره

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,619

انتهت المباراة التي جمعت الحزم بالفيحاء في الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز البرتقالي بهدفين لهدف ليرتفع رصيده لأربع نقاط فيما بقي الحزم بنقطة وحيدة.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه عبدالرحمن اليامي قبل أن يعود الفيحاء سريعاً للمباراة في الدقيقة 45 بهدف التعادل عن طريق لاعبه عبدالكريم القحطاني ويسجل اللاعب روني فيرنانديز هدف الفوز للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

يذكر أن الحزم كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام التعاون بهدف لكل فريق ونفس الحال كان للفيحاء الذي تعادل هو الآخر أمام الفيصلي.

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