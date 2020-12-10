القادم من القادسية .. "اليامي" هلاليًا لـ 4 أعوام

وقعت إدارة الهلال مع اللاعب حمد اليامي (ظهير أيمن) القادم من نادي القادسية، ذلك لمدة 4 أعوام، تبدأ من الموسم الرياضي المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "تويتر" عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال في حضور فهد بن نافل رئيس النادي، حيث تمت مراسم التوقيع داخل المبنى الإداري للنادي.

ويبلغ اليامي من العمر 22 عامًا، وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي السعودي بالإضافة إلى منتخب الشباب.