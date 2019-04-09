بدء تطبيق مقياس التحصيل الدراسي في 178 مقراً بالمملكة

يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين

أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أن المركز بدأ، مطلع الأسبوع الجاري، تطبيق مقياس التحصيل الدراسي في 178 مقرّاً على مستوى مدن ومحافظات المملكة، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين.

وقال "الرشيد": المقياس يعدّ من الاختبارات التعليمية التي طوّرها مركز "قياس"، مستعيناً بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، ويساعد الاختبار الطلاب والطالبات على تحقيق الكفاية والإنصاف، ورفع مستوى العدالة وتكافؤ الفرص بينهم، كما يساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على تحقيق الكفاية العالية، ويعد معيارا موحداً وصادقاً، مما ينعكس إيجابياً على الجامعات بتحسين مخرجاتها.

وأشار إلى أنه يقيس مستوى المعرفة التي حصّلها الطلاب والطالبات مما تعلموه في المدرسة من مقررات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء "القسم العلمي"، كما يقيس القسم النظري مستواهم في مواد "التوحيد والحديث والفقه والنحو والأدب والبلاغة والتاريخ والجغرافيا".

وحثّ "الرشيد" جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات على الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي.

وأضاف: يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام، الأول: حول المفاهيم العلمية، وتغطي مواد "الرياضيات الكيمياء، الأحياء، الفيزياء"، كما يقدّم القسم الثاني: مجموعة من الأمثلة التدريبية، والتي تقدم عبر نماذج تدريبية تفاعلية مع تغذية راجعة، وتحتوي على أكثر من 100 مثال لكل نموذج.

وأردف: القسم الثالث يحتوي على اختبارات تجريبية، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط: www.elearning.qiyas.sa.

وأوضح "الرشيد" أن الفترة الثانية من المقياس للطلاب والطالبات ستكون من 3 – 8/ 9/ 1440هـ.

جدير بالذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.