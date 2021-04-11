النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية"

هتك عرض 3 فتيات قُصَّر

قضت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، بسجن طالب جامعي ثماني سنوات؛ لإدانته بجرائم جنسية يعود الفضل في الكشف عنها لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت نقاشًا نادرًا بشأن التحرش الجنسي.

وأوضحت مصادر قضائية أن المدان أحمد بسام زكي الذي اشتهر بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، لم يبد أي رد فعل بعد حكم محكمة جنايات القاهرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه بوسع "زكي" الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أحالت أحمد بسام زكي، وهو في مطلع العشرينات، للمحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة هتك عرض وابتزاز ثلاث فتيات على الأقل جميعهن من القصّر، في الفترة من 2016 إلى 2020، وألقي القبض على المتهم في يوليو (تموز).

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية"
سبق

قضت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، بسجن طالب جامعي ثماني سنوات؛ لإدانته بجرائم جنسية يعود الفضل في الكشف عنها لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت نقاشًا نادرًا بشأن التحرش الجنسي.

وأوضحت مصادر قضائية أن المدان أحمد بسام زكي الذي اشتهر بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، لم يبد أي رد فعل بعد حكم محكمة جنايات القاهرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه بوسع "زكي" الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أحالت أحمد بسام زكي، وهو في مطلع العشرينات، للمحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة هتك عرض وابتزاز ثلاث فتيات على الأقل جميعهن من القصّر، في الفترة من 2016 إلى 2020، وألقي القبض على المتهم في يوليو (تموز).

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
09:34 PM

مصر.. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية"

هتك عرض 3 فتيات قُصَّر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,429

قضت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، بسجن طالب جامعي ثماني سنوات؛ لإدانته بجرائم جنسية يعود الفضل في الكشف عنها لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت نقاشًا نادرًا بشأن التحرش الجنسي.

وأوضحت مصادر قضائية أن المدان أحمد بسام زكي الذي اشتهر بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، لم يبد أي رد فعل بعد حكم محكمة جنايات القاهرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه بوسع "زكي" الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أحالت أحمد بسام زكي، وهو في مطلع العشرينات، للمحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة هتك عرض وابتزاز ثلاث فتيات على الأقل جميعهن من القصّر، في الفترة من 2016 إلى 2020، وألقي القبض على المتهم في يوليو (تموز).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,326

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة