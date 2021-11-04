النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

"البياري" يزور معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF 21" في مدريد

قام بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له ، معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) الذي يُقام خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان في استقبال الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث قام والوفد المرافق بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وعددًا من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عددٍ من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البياري" يزور معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF 21" في مدريد
سبق

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له ، معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) الذي يُقام خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان في استقبال الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث قام والوفد المرافق بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وعددًا من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عددٍ من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:32 AM

"البياري" يزور معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF 21" في مدريد

قام بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
0
303

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له ، معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) الذي يُقام خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان في استقبال الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث قام والوفد المرافق بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وعددًا من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عددٍ من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة