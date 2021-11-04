"البياري" يزور معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF 21" في مدريد

قام بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، والوفد المرافق له ، معرض الدفاع والأمن الدولي (FEINDEF 21) الذي يُقام خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان في استقبال الملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، حيث قام والوفد المرافق بجولة في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في المعرض، والتقى الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وعددًا من المهندسين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل.

وضم الوفد السعودي، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وعددًا من الضباط والمسؤولين في رئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.

ويهدف المعرض إلى الترويج للتقنيات الحديثة والابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، والشركات، والمنظمات المهتمة في مجالات الدفاع والأمن، وبحضور وفود من عددٍ من الدول العالمية المهتمة في المجالات الدفاعية.